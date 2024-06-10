Дуда принял продолжение оказания помощи украинским беженцам

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 10 июня, подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет PAP.

Читайте также:

Помощь для украинских беженцев в Польше

Сегодня Дуда подписал закон, который предусматривает продление легального пребывания украинских беженцев на территории Польши до 30 сентября 2025 года.

Это касается также и доступа украинцев к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам, выплатам, который выплачивают учреждения социального страхования, а также возможностью пребывания в коллективных средствах размещения.

Кроме того, закон дает украинским студентам возможность бесплатно посещать занятия по польскому языку.

Напомним, в Германии не планируют убеждать украинских беженцев возвращаться домой. Правительство считает, что такое решение украинцы должны принимать самостоятельно и без давления.

Также мы писали, что глава МВД Баварии Йоахим Геррманн призвал не выплачивать социальную помощь украинским мужчинам призывного возраста.