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В Польше определились с последующим статусом украинских беженцев — Дуда подписал закон

10 июня 2024 19:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дуда принял продолжение оказания помощи украинским беженцам
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 10 июня, подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет PAP.

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Сегодня Дуда подписал закон, который предусматривает продление легального пребывания украинских беженцев на территории Польши до 30 сентября 2025 года.

Это касается также и доступа украинцев к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам, выплатам, который выплачивают учреждения социального страхования, а также возможностью пребывания в коллективных средствах размещения.

Кроме того, закон дает украинским студентам возможность бесплатно посещать занятия по польскому языку.

Напомним, в Германии не планируют убеждать украинских беженцев возвращаться домой. Правительство считает, что такое решение украинцы должны принимать самостоятельно и без давления.

Также мы писали, что глава МВД Баварии Йоахим Геррманн призвал не выплачивать социальную помощь украинским мужчинам призывного возраста.

война в Украине
беженцы
украинцы
Польша
Анджей Дуда
гуманитарная помощь
финансовая помощь

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