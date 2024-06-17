В Германии беженцы из Украины могут потерять социальные выплаты

Женщина с ребенком. Фото иллюстративное: ec.europa.eu

Украинских беженцев в Германии с 1 января могут лишить гражданской помощи Bürgergeld в размере 563 евро в месяц. Сообщается, что финансовая помощь тормозит выход украинцев на работу.

Об этом сообщает издание BILD в понедельник, 17 июня.

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"Мы больше не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны дать людям работу", — депутат Бундестага.

Глава МВД федеральной земли Бранденбург, в свою очередь, заявил, что Bürgergeld для украинцев — фундаментальная ошибка и тормоз для выхода на работу.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.

Также мы писали, что в Германии не планируют убеждать украинских беженцев возвращаться домой. Правительство считает, что такое решение украинцы должны принимать самостоятельно и без давления.