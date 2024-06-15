У майбутньому у біженців з України буде два варіанти проживання в Чехії

Українці у Чехії. Ілюстративне фото: radioukrajina.cz

Уряд Чехії визначився, що робити з українськими біженцями на території країни у майбутньому. Зокрема, їм пропонують залишитися там на довгострокове проживання.

Про це пише Novinky.

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Чеський уряд ухвалив зміни до законопроєкту, який визначає два варіанти перебування біженців з України. Так, тимчасовий захист було продовжено ще на рік — до березня 2026 року.

Процедура оновлення візи для українців буде така ж, як і раніше: електронна реєстрація, а потім особистий візит до відділення МВС. Водночас біженцям запропонують перейти на довгострокове проживання, дозвіл на яке надаватиметься на п'ять років.

"Довгострокове проживання не замінює тимчасовий захист, але пропонує альтернативу для тих, хто хоче жити в Чехії тривалий час і відповідати умовам, які зазвичай повинен виконати іноземець, щоб отримати тут стандартний вид на проживання", — пояснив віцепрем’єр-міністр Властіміл Валек.

Умови для отримання посвідки на проживання такі:

безперервне перебування в країні з тимчасовим захистом протягом двох років;

дійсний паспорт;

відсутність проблем з законом;

наявність роботи;

економічна самодостатність (не отримує гуманітарну допомогу);

зареєстроване місце проживання;

діти відповідного віку мають відвідувати школу.

За словами Валека, дозволи на довгострокове проживання отримають не всі, а лише кілька десятків тисяч біженців. Реєстрація розпочнеться орієнтовно в середині наступного року, а подаватися повинна вся родина.

Крім того, аби перейти на постійне проживання в Чехії, там потрібно прожити п'ять років — у випадку тимчасового захисту рік зараховується як пів року.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також ми писали, що у Німеччині не планують переконувати українських біженців повертатися додому. Уряд вважає, що таке рішення українці повинні ухвалювати самостійно й без тиску.