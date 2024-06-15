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В Чехии предложили украинским беженцам два варианта последующего пребывания в стране

15 июня 2024 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В будущем у беженцев из Украины будет два варианта проживания в Чехии.
Украинцы в Чехии. Иллюстративное фото: radioukrajina.cz
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство Чехии определилось, что делать с украинскими беженцами на территории страны в будущем. В частности, им предлагают остаться там на длительное проживание.

Об этом пишет Novinky.

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Чешское правительство приняло изменения в законопроект, который определяет два варианта пребывания беженцев из Украины. Так, временная защита была продлена еще на год — до марта 2026 года.

Процедура обновления визы для украинцев будет такой же, как и раньше: электронная регистрация, а затем личный визит в отделение МВД. В то же время, беженцам предложат перейти на долгосрочное проживание, разрешение на которое будет предоставляться на пять лет.

"Долгосрочное проживание не заменяет временную защиту, но предлагает альтернативу для тех, кто хочет жить в Чехии длительное время и соответствовать условиям, которые обычно должен выполнить иностранец, чтобы получить здесь стандартный вид на жительство", — пояснил вице-премьер-министр Владимир Валек.

Условия для получения вида на жительство следующие:

  • непрерывное пребывание в стране с временной защитой в течение двух лет;
  • действительный паспорт;
  • отсутствие проблем с законом;
  • наличие работы;
  • экономическая самодостаточность (не получающая гуманитарную помощь);
  • зарегистрированное место жительства;
  • дети соответствующего возраста должны посещать школу.

По словам Валека, разрешения на долгосрочное проживание получат не все, а несколько десятков тысяч беженцев. Регистрация начнется ориентировочно в середине следующего года, а подаваться должна вся семья.

Кроме того, чтобы перейти на постоянное проживание в Чехии, там нужно прожить пять лет — в случае временной защиты год засчитывается полгода.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.

Также мы писали, что в Германии не планируют убеждать украинских беженцев возвращаться домой. Правительство считает, что такое решение украинцы должны принимать самостоятельно и без давления.

беженцы
украинцы
война в Украине
Чехия
гуманитарная помощь

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