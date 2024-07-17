Німеччина скоротила допомогу Україні з 4 млрд євро до 8 млрд євро

Засідання уряду Німеччини. Фото: Reuters

У наступному році Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають чотири мільярди євро замість восьми у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters у середу, 17 липня.

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Німеччина скоротить допомогу Україні

Уряд Німеччини сподівається, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб, використавши 50 мільярдів доларів, отриманих із прибутків від заморожених активів Росії, які країни Великої сімки погодились передати Україні.

Попри скорочення військової допомоги Україні, Німеччина виконає цільовий показник НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП у 2025 році. Це становитиме 75,3 мільярда євро.

Відомо, що бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року. Саме тоді має вичерпатися спеціальний фонд бундесверу, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.

Раніше ми писали, що Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділить 10 мільйонів євро для України. Кошти спрямують на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яку 8 липня обстріляли російські окупанти.

Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві.