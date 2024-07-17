Германия сократила помощь Украине с 4 млрд евро до 8 млрд евро

Заседание правительства Германии. Фото: Reuters

В следующем году Германия вдвое сократит военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters в среду, 17 июля.

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Правительство Германии надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных нужд, использовав 50 миллиардов долларов, полученных из доходов от замороженных активов России, которые страны Большой семерки согласились передать Украине.

Несмотря на сокращение военной помощи Украине, Германия выполнит целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в 2025 году. Это составит 75,3 миллиарда евро.

Известно, что бюджет на 2025 год содержит среднесрочное финансовое планирование до 2028 года. В это время должен иссякнуть специальный фонд бундесвера, необходимый для достижения минимальных целей расходов НАТО.

Ранее мы писали, что Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии выделит 10 миллионов евро для Украины. Средства будут направлены на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которую 8 июля обстреляли российские оккупанты.

Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, которые были обещаны Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.