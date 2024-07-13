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У МВС Німеччини прокоментували чутки про замах на гендиректора Rheinmetall

13 липня 2024 09:59
Чекарьова Марія - редактор
Голова МВС Німеччини прокоментувала інформацію про замах РФ на гендиректора Rheinmetall
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: Bild
Чекарьова Марія - редактор

У четвер, 11 липня, у мережі з'явилася інформація про те, що на росіяни планували вбити генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. У німецькому МВС відреагували на ці чутки.

Про це в п'ятницю, 12 липня, повідомило видання Reuters.

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Очільниця МЗС Ненсі Фезер заявила, що німецька сторона серйозно сприйняла інформацію про плани росіян вбити генерального директора Rheinmetall. Ці дані німцям надала американська розвідка. Втім, попри такі загрози, Росія не в змозі залякати Німеччину.

"Ми не дозволимо, щоб нас залякала Росія, і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", — сказала Фезер.

За інформацією агенства, росіяни планували вбити не лише Паппергера, який підтримує відправку зброї до України, а й інших європейських керівників оборонної промисловості.

У Rheinmetall чутки про наміри росіян вбити гендиректора концерну не коментували, однак зазначили, що завжди вживають необхідні заходи для забезпечення безпеки. У Кремлі ж повідомлення про імовірність вбивства Паппергера назвали фейком і заявили, що подібну інформацію не можна сприймати серйозно.

Нагадаємо, про плани російського уряду вбити генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall розвідка США дізналася на початку поточного року. Саме завдяки повідомленню американців, служби безпеки Німеччини вчасно вжили заходів задля захисту Паппергера й зірвали плани РФ.

Також ми повідомляли, що інформацію щодо замаху на очільника німецького концерну зброї прокоментував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що Росія прагне залякати Альянс, аби той не підтримував Україну.

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