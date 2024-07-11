Росія планувала вбити гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера

Гендиректор німецького концерну зброї Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Росія намагалася вбити генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак Сполучені Штати Америки та Німеччина запобігли планам Москви.

Про це повідомляє CNN у четвер, 11 липня.

Читайте також:

Плани РФ вбити Арміна Паппергера

На початку 2024 року розвідка США виявила, що уряд Росії планував вбивство генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall.

За словами джерел CNN, замах був одним із серії російських планів вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. Відомо, що план вбивства Паппергера був найбільш підготовленим.

Після того як американці отримали цю інформацію, вони повідомили Німеччині, і служби безпеки країни змогли захистити гендиректора і зірвати плани Москви.

Високопоставлений представник німецького уряду підтвердив, що Берлін отримав попередження від Сполучених Штатів про плани Росії.

Паппергер став очевидною мішенню, адже його компанія Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим виробником 155-мм артилерійських снарядів в Німеччині, які стали ключовими засобами української армії під час війни.

Найближчими тижнями компанія планує відкрити завод в Україні для виробництва бронетехніки. За словами одного інформованого джерела, це викликає серйозне хвилювання у Росії.

У Раді нацбезпеки США відмовилися коментувати існування російської змови і попередження Німеччини, однак речниця Едріенн Вотсон сказала:

"Посилення підривної кампанії Росії — це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому приділяємо особливу увагу впродовж останніх кількох місяців".

Нагадаємо, Rheinmetall отримав рекордне в новітній історії мільярдне замовлення на 155-мм артилерійських снарядів. Загальна вартість мільярдів вироблених боєприпасів склала 8,5 мільярдів євро.

Раніше німецький концерн відкрив оборонний завод у Медіаші, що в Румунії. Компанія буде допомагати Україні, зокрема в підтримці військових машин.