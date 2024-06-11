В Україні відкрили ремонтний цех Rheinmetall — деталі

Ремонтний цех Rheinmetall для обслуговування німецької бронетехніки в України. Фото: Міністерство оборони України

Відкрито перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки Rheinmetall безпосередньо на території України. Нові потужності мають пришвидшить ремонт і обслуговування німецької техніки.

Про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, передала пресслужба відомства у вівторок, 11 червня.

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Хто працюватиме на новому виробничому майданчику

За інформацією Міноборони, на спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера. У майбутньому тут можна буде виробляти нову техніку для українських військових.

"Відкриття цеху з ремонту і виробництва бронетехніки Rheinmetall в Україні посилить нашу обороноздатність", — зазначив Кліменков.

Відкриття цеху з ремонту та виробництва бронетехніки Rheinmetall. Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про початок власного виробництва боєприпасів в Україні.

Також ми писали, що протягом року німецький оборонний концерн Rheinmetall має намір доставити Україні "сотні тисяч" експериментальних артилерійських боєприпасів.

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Вартість нового пакета — 225 мільйонів доларів.