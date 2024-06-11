В Украине открыли ремонтный цех Rheinmetall.

Ремонтный цех Rheinmetall для обслуживания немецкой бронетехники в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Открыт первый цех по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall непосредственно на территории Украины. Новые мощности должны ускорить ремонт и обслуживание немецкой техники.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, передала пресс-служба ведомства во вторник, 11 июня.

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По информации Минобороны, на совместной производственной площадке работают украинские специалисты, а техническое наблюдение осуществляют представители немецкого партнера. В будущем здесь можно будет производить новую технику для украинских военных.

"Открытие цеха по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall в Украине усилит нашу обороноспособность", — отметил Клименков.

Открытие цеха по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall. Фото: Министерство обороны Украины

Напомним, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил о начале собственного производства боеприпасов в Украине.

Также мы писали, что в течение года немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен доставить Украине сотни тысяч экспериментальных артиллерийских боеприпасов.

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Стоимость нового пакета — 225 миллионов долларов.