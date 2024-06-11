Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине заработал первый цех Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники arrow

В Украине заработал первый цех Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники

11 июня 2024 12:43
- Галина Шподарева
В Украине открыли ремонтный цех Rheinmetall.
Ремонтный цех Rheinmetall для обслуживания немецкой бронетехники в Украине. Фото: Министерство обороны Украины
- Галина Шподарева

Открыт первый цех по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall непосредственно на территории Украины. Новые мощности должны ускорить ремонт и обслуживание немецкой техники.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, передала пресс-служба ведомства во вторник, 11 июня.

Читайте также:

Кто будет работать на новой производственной площадке

По информации Минобороны, на совместной производственной площадке работают украинские специалисты, а техническое наблюдение осуществляют представители немецкого партнера. В будущем здесь можно будет производить новую технику для украинских военных.

"Открытие цеха по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall в Украине усилит нашу обороноспособность", — отметил Клименков.

В Украине заработал первый цех Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники - фото 1
Открытие цеха по ремонту и производству бронетехники Rheinmetall. Фото: Министерство обороны Украины

Напомним, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил о начале собственного производства боеприпасов в Украине. 

Также мы писали, что в течение года немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен доставить Украине сотни тысяч экспериментальных артиллерийских боеприпасов.

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Стоимость нового пакета — 225 миллионов долларов.

война в Украине
ремонт
Минобороны
военная помощь
война
военная техника
Укроборонпром

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор