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Rheinmetall откроет еще одно предприятие в Украине — что будут производить

16 мая 2024 11:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Rheinmetall хочет производить системы ПВО в Украине
Выставка техники Rheinmetall. Фото: X/German Aid to Ukraine
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет German Aid to Ukraine в X.

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Так, о планах создать еще одно совместное предприятие в Украине в области противовоздушной обороны Паппергер объявил на ежегодном общем собрании во вторник, 14 мая.

"Однако, скорее всего, пройдет еще минимум год или два, прежде чем производство может начаться, и все предыдущие шаги, такие как подписание Меморандума о взаимопонимании, создании СП, будут сделаны", — говорится в сообщении.

В то же время, никаких деталей относительно дальнейших действий не было объявлено.

Также гендиректор концерна уточнил, что 40 БМП Marder 1A3, которые обещали поставить в Украину, начнут доставлять с этого месяца и до сентября 2024 года.

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Скриншот сообщения German Aid to Ukraine

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале собственного производства боеприпасов.

Также мы писали, что минобороны Германии закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS — их передадут Украине.

Германия
завод
военная техника
ПВО
война в Украине
производство

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