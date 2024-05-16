Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Rheinmetall відкриє ще одне підприємство в Україні — що вироблятимуть arrow

Rheinmetall відкриє ще одне підприємство в Україні — що вироблятимуть

16 травня 2024 11:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Rheinmetall хоче виробляти системи ППО в Україні
Виставка техніки Rheinmetall. Фото: X/German Aid to Ukraine
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем протиповітряної оборони.

Про це пише German Aid to Ukraine в X.

Читайте також:

Відкриття Rheinmetall в Україні

Так, про плани створити ще одне спільне підприємство в Україні в галузі протиповітряної оборони Паппергер оголосив на щорічних загальних зборах у вівторок, 14 травня.

"Однак, швидше за все, пройде ще принаймні рік або два, перш ніж виробництво може розпочатися, і всі попередні кроки, такі як підписання Меморандуму про взаєморозуміння, створення СП, будуть зроблені", — йдеться у дописі.

Водночас жодних деталей щодо подальших дій не було оголошено.

Також гендиректор концерну уточнив, що 40 БМП Marder 1A3, які обіцяли поставити в Україну — почнуть доставляти з цього місяця і до вересня 2024 року.

null
Скриншот допису German Aid to Ukraine

Нагадаємо, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про початок власного виробництва боєприпасів. 

Також ми писали, що міноборони Німеччини закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS — їх передадуть Україні.

Німеччина
завод
військова техніка
ППО
війна в Україні
виробництво

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників