Rheinmetall хоче виробляти системи ППО в Україні

Виставка техніки Rheinmetall. Фото: X/German Aid to Ukraine

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем протиповітряної оборони.

Про це пише German Aid to Ukraine в X.

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Так, про плани створити ще одне спільне підприємство в Україні в галузі протиповітряної оборони Паппергер оголосив на щорічних загальних зборах у вівторок, 14 травня.

"Однак, швидше за все, пройде ще принаймні рік або два, перш ніж виробництво може розпочатися, і всі попередні кроки, такі як підписання Меморандуму про взаєморозуміння, створення СП, будуть зроблені", — йдеться у дописі.

Водночас жодних деталей щодо подальших дій не було оголошено.

Також гендиректор концерну уточнив, що 40 БМП Marder 1A3, які обіцяли поставити в Україну — почнуть доставляти з цього місяця і до вересня 2024 року.

Скриншот допису German Aid to Ukraine

Нагадаємо, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про початок власного виробництва боєприпасів.

Також ми писали, що міноборони Німеччини закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS — їх передадуть Україні.