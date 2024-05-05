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Німеччина надасть Україні експериментальні далекобійні снаряди

5 травня 2024 17:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Німеччина надасть Україні експериментальні далекобійні снаряди
Виготовлення снарядів. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Протягом 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall має намір доставити Україні "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів. Поставки  включатимуть прототипи снарядів, які можуть досягати цілей на відстані до 100 кілометрів.

Про це повідомив голова правління компанії Армін Паппергер у п'ятницю, 3 травня.

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Паппергер підкреслив, що артилерія відіграє ключову роль у зміні ходу бойових дій, і в цьому році Rheinmetall планує забезпечити українську армію значною кількістю артилерійських снарядів.

Він наголосив, що компанія фокусується на виробництві артилерійських боєприпасів, оскільки вони можуть змінити стратегію ведення війни. Він також зазначив, що західні країни не були готові до традиційного військового конфлікту, що виявилося у зменшенні виробничих потужностей артилерійських боєприпасів у Європі та США протягом останніх років.

До повномасштабного вторгнення Rheinmetall виробляв приблизно 70 тисяч снарядів на рік, але в 2024 році компанія очікує збільшити цю кількість до 700 тисяч, а в середньостроковій перспективі — до 1,1 мільйона снарядів.

Щодо сучасних 155-мм артилерійських боєприпасів, які Україна вже має або мала у своєму арсеналі, то вони були поставлені завдяки допомозі Німеччини, але не від компанії Rheinmetall. Серед них були снаряди Vulcano різних модифікацій, включаючи Vulcano 155 BER з дальністю польоту близько 50 км та Vulcano 155 GPS/SAL з дальністю польоту близько 70 км, загалом було поставлено 255 таких снарядів.

Нагадаємо, народний депутат Данило Гетманцев назвав суму допомоги, яку Україна отримає у 2024 році. За його словами, країна розраховує на 42 млрд доларів.

Раніше ми писали, що парламент Норвегії проголосував за виділення 600 млн доларів на військову допомогу Україні. Більшість цих грошей будуть витрачені на посилення протиповітряної оборони.

Німеччина
війна
військова допомога
Україна
військова техніка
боєприпаси
війна в Україні

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