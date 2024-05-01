Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Данило Гетманцев назвав суму допомоги, яку Україна отримає у 2024 році. За його словами, країна розраховує на 42 млрд доларів.

Про це Данило Гетманцев розповів для Новини.LIVE.

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"Розраховуємо на 42 млрд доларів. 37 млрд доларів із них — напряму із заявленої міжнародної допомоги. Також йдуть перемовини щодо нашого боргу по євробондах, а це ще плюс 4,5 млрд доларів економії на погашенні й обслуговуванні такого боргу у 2024 році", — розповів Гетманцев.

Він наголосив, що підстав для катастрофи немає. Україна з упевненістю дивиться у 2024 рік. За словами нардепи, наразі абсолютно стабільна ситуація у фінансах, тим паче з урахуванням останнього рішення Конгресу.

"У першому кварталі ми вже отримали 10,2 млрд доларів допомоги. Це включає майже 4,9 млрд доларів від ЄС у рамках Ukraine Facility. Близько 1,5 млрд доларів надійшло від Канади. Ще стільки ж від Світового банку — це кошти, які надали Велика Британія і Японія. Щодо останньої, маємо дуже потужну підтримку від уряду Японії, який загалом надав 2,1 млрд доларів з початку року. Ще майже 900 млн доларів прийшло від МВФ, 300 млн доларів від Норвегії", — зазначив він.

Гетманцев каже, якщо говорити про перший квартал, то Україна залучила трохи більше, ніж чверть від тих коштів, на які розраховує отримати цього року.

"Щодо основних сум у ІІ-IV кварталах, очікуємо на 12,4 млрд доларів від ЄС, з яких 1,6 млрд доларів уже надійшли у квітні, 4,5 млрд доларів від МВФ, 1,5 млрд доларів — від Світового банку. Додатково ще 7,8 млрд доларів від США. Це не грантові кошти, а кредитні, які можуть бути списані: частково в листопаді цього року та у 2026-му", — розповів нардеп.

Він додав, що Україна стабільно пройде цей рік.

Нагадаємо, парламент Норвегії проголосував за виділення 600 млн доларів на військову допомогу Україні. Більшість цих грошей будуть витрачені на посилення протиповітряної оборони нашої держави.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, завдяки чому країні вистачить коштів на пенсії та субсидії. За його словами, після оголошеної допомоги від Сполучених Штатів Америки Україна зможе виплатити всі соціальні платежі до кінця 2024 року.