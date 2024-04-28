Шмигаль розповів, завдяки чому Україні вистачить коштів на пенсії та субсидії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, завдяки чому країні вистачить коштів на пенсії та субсидії. За його словами, після оголошеної допомоги від Сполучених Штатів Америки Україна зможе виплатити всі соціальні платежі до кінця 2024 року.

Про це Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону.

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Виплата соціальних платежів

Шмигаль зазначив, що в новому пакеті фінансування від США на майже 61 млрд доларів передбачено 7,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

"Це та частина "бюджетного пазла", якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично, ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі. Власне, американська допомога дає нам впевненість в виконанні цих зобов'язань на 100%", — додав прем'єр.

Нагадаємо, у США оголосили про нову довгострокову програму допомоги Україні на суму 6 млрд доларів. Ця інформація стала відомою за результатами засідання "Рамштайну".

Також перший пакет військової допомоги Україні, вартістю у мільярд доларів, буде передано нашій країні до кінця тижня. Таке рішення було підписано у Білому домі 26 квітня.