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Шмыгаль рассказал, благодаря чему Украине хватит средств на пенсии и субсидии

28 апреля 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль рассказал, благодаря чему Украине хватит средств на пенсии и субсидии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, почему стране хватит средств на пенсии и субсидии. По его словам, после объявленной помощи Соединенным Штатам Америки Украина сможет выплатить все социальные платежи до конца 2024 года.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона.

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Выплата социальных платежей

Шмыгаль отметил, что в новом пакете финансирования от США почти на 61 млрд долларов предусмотрено 7,5 млрд долларов прямой бюджетной помощи.

"Это та часть "бюджетного пазла", которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца этого года. Фактически, мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии. То есть все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя и в полном объеме. Собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%", — добавил премьер.

Напомним, в США объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму 6 млрд долларов. Эта информация стала известна по результатам заседания "Рамштайна".

Также первый пакет военной помощи Украине, стоимостью в миллиард долларов, будет передан нашей стране до конца недели. Такое решение подписано в Белом доме 26 апреля.

Денис Шмыгаль
субсидии
США
финансовая помощь
деньги
Украина

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