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США під час Рамштайну оголосили про нову багатомільярдну програму допомоги Україні

26 квітня 2024 20:29
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
США під час Рамштайну оголосили про нову багатомільярдну програму допомоги Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: AP
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У США оголосили про нову довгострокову програму допомоги Україні на суму 6 млрд доларів. Ця інформація стала відомою за результатами засідання "Рамштайну" у п'ятницю, 26 квітня.

Про це повідомляє Суспільне.

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Відповідну заяву зробив глава Пентагону Ллойд Остін. Йдеться про залучення американських державних коштів для замовлення озброєння Україні на американських заводах за ініціативою USAI. 

"Радий сьогодні оголосити додаткове зобов'язання на суму 6 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це дозволить нам придбати додаткову допомогу Україні в американської оборонної промисловості", — сказав Остін.

В замовлення увійдуть: 

  • боєприпаси для систем Patriot, HIMARS, NASAMS;
  • артилерійські боєприпаси;
  • зброя для боротьби з БпЛА;
  • ракети класу повітря-земля для винищувачів.

Міністр оборони США назвав відповідний пакет допомоги "найбільшим".

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше БПЛА й іншого обладнання. Велику кількість артснарядів та ракет "земля-повітря", — зазначив глава Пентагону.

Нагадаємо, що в середу, 24 квітня, Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. Підтримка Україна складає 61 млрд доларів. Документ вже підписав президент США Джо Байден.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України, загальною вартістю у мільярд доларів. 

США
зброя
військова допомога
Україна
Пентагон
Ллойд Остін
ППО

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