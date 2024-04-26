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США во время Рамштайна объявили о новой многомиллиардной программе помощи Украине

26 апреля 2024 20:29
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
США во время Рамштайна объявили о новой многомиллиардной программе помощи Украине
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: AP
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В США объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму 6 млрд долларов. Эта информация стала известна по результатам заседания "Рамштайна" в пятницу, 26 апреля.

Об этом сообщает Суспільне.

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Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Речь идет о привлечении американских государственных средств по заказу вооружения Украины на американских заводах по инициативе USAI.

"Рад сегодня объявить дополнительное обязательство на сумму 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это позволит нам приобрести дополнительную помощь Украине в американской оборонной промышленности", — сказал Остин.

В заказ войдут:

  • боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, NASAMS;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • оружие для борьбы с БПЛА;
  • ракеты класса воздух-земля для истребителей.

Министр обороны США назвал соответствующий пакет помощи "самым большим".

"Он будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше БПЛА и другого оборудования. Большое количество артснарядов и ракет "земля-воздух", — отметил глава Пентагона.

Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд долларов. Документ уже подписал президент США Джо Байден.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины общей стоимостью в миллиард долларов.

США
оружие
военная помощь
Украина
Пентагон
Ллойд Остин
ПВО

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