США во время Рамштайна объявили о новой многомиллиардной программе помощи Украине
В США объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму 6 млрд долларов. Эта информация стала известна по результатам заседания "Рамштайна" в пятницу, 26 апреля.
Об этом сообщает Суспільне.
Какую поддержку получит Украина от США
Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Речь идет о привлечении американских государственных средств по заказу вооружения Украины на американских заводах по инициативе USAI.
"Рад сегодня объявить дополнительное обязательство на сумму 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это позволит нам приобрести дополнительную помощь Украине в американской оборонной промышленности", — сказал Остин.
В заказ войдут:
- боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, NASAMS;
- артиллерийские боеприпасы;
- оружие для борьбы с БПЛА;
- ракеты класса воздух-земля для истребителей.
Министр обороны США назвал соответствующий пакет помощи "самым большим".
"Он будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше БПЛА и другого оборудования. Большое количество артснарядов и ракет "земля-воздух", — отметил глава Пентагона.
Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд долларов. Документ уже подписал президент США Джо Байден.
Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины общей стоимостью в миллиард долларов.
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