Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму помощи, которую Украина получит в 2024 году. По его словам, страна рассчитывает на 42 млрд долларов.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал для Новини.LIVE.

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Помощь для Украины в 2024 году

"Рассчитываем на 42 млрд долларов. 37 млрд долларов из них — напрямую из заявленной международной помощи. Также идут переговоры относительно нашего долга по евробондам, а это еще плюс 4,5 млрд долларов экономии на погашении и обслуживании такого долга в 2024 году", — рассказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что оснований для катастрофы нет. Украина с уверенностью смотрит в 2024 год. По словам нардепа, сейчас абсолютно стабильная ситуация в финансах, тем более с учетом последнего решения Конгресса.

"В первом квартале мы уже получили 10,2 млрд долларов помощи. Это включает почти 4,9 млрд долларов от ЕС в рамках Ukraine Facility. Около 1,5 млрд долларов поступило от Канады. Еще столько же от Всемирного банка — это средства, которые предоставили Великобритания и Япония. Относительно последней, имеем очень мощную поддержку от правительства Японии, которое в целом предоставило 2,1 млрд долларов с начала года. Еще почти 900 млн долларов пришло от МВФ, 300 млн долларов от Норвегии", — отметил он.

Гетманцев говорит, если говорить о первом квартале, то Украина привлекла чуть больше четверти от тех средств, на которые рассчитывает получить в этом году.

"Относительно основных сумм во II-IV кварталах, ожидаем 12,4 млрд долларов от ЕС, из которых 1,6 млрд долларов уже поступили в апреле, 4,5 млрд долларов от МВФ, 1,5 млрд долларов — от Всемирного банка. Дополнительно еще 7,8 млрд долларов от США. Это не грантовые средства, а кредитные, которые могут быть списаны: частично в ноябре этого года и в 2026-м", — рассказал нардеп.

Он добавил, что Украина стабильно пройдет этот год.

Напомним, парламент Норвегии проголосовал за выделение 600 млн долларов на военную помощь Украине. Большинство этих денег будут потрачены на усиление противовоздушной обороны нашего государства.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, благодаря чему стране хватит средств на пенсии и субсидии. По его словам, после объявленной помощи от Соединенных Штатов Америки Украина сможет выплатить все социальные платежи до конца 2024 года.