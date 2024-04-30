Трамп вимагає від Європи збільшення розміру допомоги Україні

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Європа має збільшити розмір допомоги Україні. На його думку, вона повинна відповідати американському рівню.

Про це кандидат у президенти США заявив в ексклюзивному інтерв’ю журналу Time у вівторок, 30 квітня.

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"Я не даватиму (гроші Україні – Ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (виділеної допомоги – Ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?", — сказав експрезидент США.

Трамп також підкреслив, що конфлікт має більший вплив на Європу, аніж на США.

"На них (європейців – Ред.) набагато більше вплинула (ця війна – ред.). Між нами існує океан. Між ними (Європою та Україною – Ред.) цього немає", - додав він.

Журналісти видання Time зазначають, що з моменту початку війни між Росією та Україною, країни Європейського Союзу вже виділили Україні допомогу, яка перевищує суму в 100 мільярдів доларів США.

Раніше Дональд Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України. Він заявив, що для Штатів важливим є виживання країни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів.