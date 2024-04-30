Трамп вимагає від Європи збільшення розміру допомоги Україні
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Європа має збільшити розмір допомоги Україні. На його думку, вона повинна відповідати американському рівню.
Про це кандидат у президенти США заявив в ексклюзивному інтерв’ю журналу Time у вівторок, 30 квітня.
Заява Дональда Трампа
"Я не даватиму (гроші Україні – Ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (виділеної допомоги – Ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?", — сказав експрезидент США.
Трамп також підкреслив, що конфлікт має більший вплив на Європу, аніж на США.
"На них (європейців – Ред.) набагато більше вплинула (ця війна – ред.). Між нами існує океан. Між ними (Європою та Україною – Ред.) цього немає", - додав він.
Журналісти видання Time зазначають, що з моменту початку війни між Росією та Україною, країни Європейського Союзу вже виділили Україні допомогу, яка перевищує суму в 100 мільярдів доларів США.
Раніше Дональд Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України. Він заявив, що для Штатів важливим є виживання країни.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів.
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