Трамп требует от Европы увеличения размера помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна увеличить размер пособия Украине. По его мнению, она должна соответствовать американскому уровню.

Об этом кандидат в президенты США заявил в эксклюзивном интервью журналу Time во вторник, 30 апреля.

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"Я не буду давать (деньги Украине. — Ред.), если Европа не станет сравнивать счет (выделенной помощи. — Ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" — сказал экс-президент США.

Трамп также подчеркнул, что конфликт имеет большее влияние на Европу, чем на США.

"На них (европейцев. — Ред.) гораздо больше повлияла (эта война. — Ред.). Между нами существует океан. Между ними (Европой и Украиной. — Ред.) этого нет", — добавил он.

Журналисты издания Time отмечают, что с момента начала войны между Россией и Украиной страны Европейского Союза уже выделили Украине помощь, превышающую сумму в 100 млрд долларов США.

Ранее Дональд Трамп впервые упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что для Штатов важно выживание страны.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов.