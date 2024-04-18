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Дуда зустрівся з Трампом — на приватній вечері говорили про Україну

18 квітня 2024 12:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дуда зустрівся з Трампом — на приватній вечері говорили про Україну
Анджей Дуда та Дональд Трамп. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Польщі Анджей Дуда в середу увечері, 17 квітня, приватно зустрівся з колишнім очільником Білого Дому Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Вони обговорювали війну в Україні та оборонні витрати держав НАТО.

Про це пише Politico.

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Відомо, що приватна вечеря тривала дві з половиною години й відбулася в апартаментах Трампа в Трамп-Тауер.

Кампанія Трампа надала мало інформації щодо зустрічі політиків, однак заявила, що вони обговорили пропозицію Дуди до країн НАТО збільшити свої витрати на оборону до 3% від ВВП.

За словами польського лідера, "імперіалістичні амбіції Росії і агресивний ревізіонізм штовхають Москву до прямої конфронтації з НАТО", тому Альянс має бути готовим відповісти на цю загрозу.

Натомість Трамп відмовився взяти на себе зобов'язання щодо захисту НАТО. Він заявив, що його підтримка залежить від того, чи будуть країни-члени витрачати на оборону щонайменше 2% від свого ВВП.

Крім того, Трамп та Дуда обговорили війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом.

Раніше Дуда закликав світ робити усе можливе, аби допомогти Україні повернути усі окуповані Росією території. Водночас він наголосив, що наразі не йдеться про мирні переговори між Києвом та Москвою.

Також ми писали, що у Польщі є запаси ракет для протиповітряної оборони часів СРСР. Ці ракети можуть бути передані в Україну у якості допомоги.

Польща
США
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Анджей Дуда
війна в Україні

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