Дуда заявив, що Польща може надати Україні радянські ракети ППО

Призидент Польщі Анджей Дуда. Фото: ОП

У Польщі є запаси ракет для протиповітряної оборони часів СРСР. Ці ракети можуть бути передані в Україну у якості допомоги.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у четвер, 11 квітня.

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Передача ракет ППО Україні

На пресконференції з участю президента Польщі Анджея Дуди та лідерами України та Литва Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою. Дуда зазначив, що вже обговорював питання передачі ракет ППО з президентом України.

"Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", — заявив президент Польщі.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава немає ЗРК Patriot.

Раніше ми писали, що у Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів.