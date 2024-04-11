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Дуда заявив, що Польща може надати Україні радянські ракети ППО

11 квітня 2024 20:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Дуда заявив, що Польща може надати Україні радянські ракети ППО
Призидент Польщі Анджей Дуда. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Польщі є запаси ракет для протиповітряної оборони часів СРСР. Ці ракети можуть бути передані в Україну у якості допомоги.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у четвер, 11 квітня.

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Передача ракет ППО Україні

На пресконференції з участю президента Польщі Анджея Дуди та лідерами України та Литва Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою. Дуда зазначив, що вже обговорював питання передачі ракет ППО з президентом України.

"Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву", — заявив президент Польщі.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава немає ЗРК Patriot.

Раніше ми писали, що у Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів.

Володимир Зеленський
Польща
Україна
Анджей Дуда
ППО
ракети

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