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Дуда заявил, что Польша может предоставить Украине советские ракеты ПВО

11 апреля 2024 20:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Дуда заявил, что Польша может предоставить Украине советские ракеты ПВО
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Польше есть запасы ракет для противовоздушной обороны времен СССР. Эти ракеты могут быть переданы в Украину в качестве помощи.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в четверг, 11 апреля.

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На пресс-конференции с участием президента Польши Анджея Дуды и лидерами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Дуда отметил, что уже обсуждал вопрос передачи ракет ПВО с президентом Украины.

"У Польши есть их в своих запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", — заявил президент Польши.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет ЗРК Patriot.

Ранее мы писали, что в Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей.

Владимир Зеленский
Польша
Украина
Анджей Дуда
ПВО
ракеты

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