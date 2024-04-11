Дуда заявил, что Польша может предоставить Украине советские ракеты ПВО

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: ОП

В Польше есть запасы ракет для противовоздушной обороны времен СССР. Эти ракеты могут быть переданы в Украину в качестве помощи.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в четверг, 11 апреля.

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Передача ракет ПВО Украине

На пресс-конференции с участием президента Польши Анджея Дуды и лидерами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Дуда отметил, что уже обсуждал вопрос передачи ракет ПВО с президентом Украины.

"У Польши есть их в своих запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", — заявил президент Польши.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет ЗРК Patriot.

Ранее мы писали, что в Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей.