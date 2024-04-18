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Дуда встретился с Трампом — на приватном ужине говорили об Украине

18 апреля 2024 12:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дуда встретился с Трампом — на приватном ужине говорили об Украине
Анджей Дуда и Дональд Трамп. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Польши Анджей Дуда в среду вечером, 17 апреля, лично встретился с бывшим главой Белого Дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Они обсуждали войну в Украине и оборонные расходы государств НАТО.

Об этом пишет Politico.

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Известно, что частный ужин длился два с половиной часа и состоялся в апартаментах Трампа в Трамп-Тауэре.

Кампания Трампа предоставила мало информации о встрече политиков, однако заявила, что они обсудили предложение Дуды к странам НАТО увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП.

По словам польского лидера, "империалистические амбиции России и агрессивный ревизионизм толкают Москву к прямой конфронтации с НАТО", поэтому Альянс должен быть готов ответить на эту угрозу.

Трамп отказался взять на себя обязательства по защите НАТО. Он заявил, что его поддержка зависит от того, будут ли страны-члены тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

Кроме того, Трамп и Дуда обсудили войну на Украине и конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Ранее Дуда призвал мир делать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть все оккупированные Россией территории. В то же время он подчеркнул, что речь пока не идет о мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Также мы писали, что у Польши есть запасы ракет для противовоздушной обороны времен СССР. Эти ракеты могут быть переданы в Украину в качестве помощи.

Польша
США
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Анджей Дуда
война в Украине

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