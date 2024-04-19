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Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України

19 квітня 2024 14:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Jabin Botsford/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України. Він заявив, що для Штатів важливим є виживання країни.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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"Чому Європа не може виділяли такі ж або порівнянні гроші, які вкладають Сполучені Штати Америки, щоб допомогти країні, яка цього відчайдушно потребує? Як усі погоджуються, українське виживання та сила мають бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас. Рухайся, Європо!" — заявив Трамп.

У своєму дописі він вперше висловив підтримку ідеї посилення допомоги Україні. Водночас Трамп не підтримав конкретний законопроєкт щодо виділення країні суми в 61 мільярд доларів, за який незабаром має голосувати Палата представників.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 квітня Президент Польщі Анджей Дуда приватно зустрівся з колишнім очільником Білого Дому Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Вони обговорювали війну в Україні та оборонні витрати держав НАТО.

Також, за інформацією CNN, кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче змусити Росію та Україну почати перемовини щодо припинення війни. Він тисне аргументом про подальшу американську військову допомогу та поділ країн НАТО.

США
Дональд Трамп
військова допомога
Україна
Європа

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