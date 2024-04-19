Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Jabin Botsford/Pool via REUTERS

Бывший президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп впервые упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что для Штатов важно выживание страны.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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"Почему Европа не может выделять такие же или сравнимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается? Как все соглашаются, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно для нас. Двигайся, Европа!" — заявил Трамп.

В своем посте он впервые выразил поддержку идее усиления помощи Украине. В то же время Трамп не поддержал конкретный законопроект по выделению стране суммы в 61 миллиард долларов, за который вскоре должна голосовать Палата представителей.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 17 апреля Президент Польши Анджей Дуда лично встретился с бывшим главой Белого Дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Они обсуждали войну в Украине и оборонные расходы государств НАТО.

Также, по информации CNN, кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет заставить Россию и Украину начать переговоры о прекращении войны. Он оказывает давление на дальнейшую американскую военную помощь и разделение стран НАТО.