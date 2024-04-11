ЗМІ дізналися задуми Трампа щодо війни Росії проти України та НАТО

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче змусити Росію та Україну почати перемовини щодо припинення війни. Він тисне аргументом про подальшу американську військову допомогу та поділ країн НАТО.

Про це повідомляє CNN у четвер, 11 квітня.

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Трамп хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів

Майбутній кандидат у президенти США у випадку перемоги, ймовірно, спробує вийти на зв'язок з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, щоб почати спонукати їх до домовленості для припинення бойових дій. Про це повідомив один з анонімних співрозмовників, який знайомий з ідеями експрезидента. Засобом впливу може стати американська військова допомога для України.

"Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче", — зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп хвалився, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. План експрезидента полягає в тому, аби підштовхнути Україну до передачі окупованого Криму та Донбасу під контроль Росії.