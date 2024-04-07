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План Трампа щодо завершення війни в Україні — The Washington Post розповіли, в чому він полягає

7 квітня 2024 18:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
План Трампа щодо завершення війни в Україні — The Washington Post розповіли, в чому він полягає
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Сполучених Штатах Америки тривають президентські вибори, на які балотується, зокрема, колишній голова Білого Дому Дональд Трамп. Він неодноразово заявляв, що у разі перемоги на виборах, завершить війну в Україні за добу.

Однак в його плані є нюанс, про що дізналося видання The Washington Post.

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Співрозмовники експрезидента розповіли, що він в приватній розмові заявив про намір припинити війну Росії проти України. Однак при цьому буде здійснено тиск, аби Київ відмовився від окремих територій.

План Трампа полягає в тому, аби підштовхнути Україну до передачі окупованого Криму та Донбасу під контроль Росії.

Кандидат на пост голови Білого дому висловив думку, що і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу". Водночас він вважає, що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

The Washington Post поставили питання передвиборчому штабу Трампа щодо цього — там відмовилися прямо відповідати.

"Будь-які припущення щодо плану Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", — заявили в штабі. 

Раніше Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він не виведе країну з НАТО, поки європейські члени Альянсу не почнуть "чесно" сплачувати свої внески.

Також ми писали, що Трамп ухилився від прямої відповіді на питання про допомогу Україні у випадку перемоги на виборах.

США
Дональд Трамп
деокупація України
окупація
війна в Україні
Росія

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