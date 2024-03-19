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Трамп відповів, чи надаватиме допомогу Україні у випадку перемоги на виборах

19 березня 2024 10:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Трамп відповів, чи надаватиме допомогу Україні у випадку перемоги на виборах
Дональд Трамп. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду глави держави, ухилився від прямої відповіді на питання про допомогу Україні у випадку перемоги на виборах. Водночас він переконаний, що за його каденції Росія б ніколи не напала на чужу країну. 

Про це Трамп заявив в інтерв’ю для видання Foх News.

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"Сподіваюсь, що до цього не дійде", — відповів Трамп, говорячи про те, чи продовжить допомагати Україні у випадку перемоги на виборах. 

Він додав, що поки він може стати президентом, мине досить багато часу, тобто понад дев'ять місяців. Це, мовляв, вічність для війни і політики.

Зрештою, колишній очільник Білого дому вкотре наголосив на тому, що за його каденції РФ ніколи б не ризикнула напасти на Україну. 

"Вони ніколи б не напали, якби я був президентом… Якби в нас був справжній лідер, то ніколи б цього не зробив. Пам'ятайте, він цього не робив протягом чотирьох років і не було жодної реальної загрози, що він це зробить", — сказав Трамп. 

Однак питання війни в Україні залишається для політика "дуже болючим". 

"Всі ці люди жили б, і всі ці великі міста — знаєте, ці старовинні куполи, ви не можете їх замінити. Ті золоті куполи — вони були прекрасні, їм тисяча років. Ви не можете замінити цю культуру… Це жахлива ситуація", — сказав Трамп. 

Нагадаємо, днями у Конгресі спрогнозували дії Трампа у разі перемоги на виборах.

Сам Трамп, щоб привернути увагу виборців, вдався до чергових маніпуляцій. На цей раз він вигадав історію про "запис" розмови з Зеленським.

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