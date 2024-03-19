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Трамп ответил, будет ли оказывать помощь Украине в случае победы на выборах

19 марта 2024 10:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Трамп ответил, будет ли оказывать помощь Украине в случае победы на выборах
Дональд Трамп. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы государства, уклонился от прямого ответа на вопрос о помощи Украине в случае победы на выборах. В то же время он убежден, что при его каденции Россия никогда бы не напала на чужую страну.

Об этом Трамп заявил в интервью для издания Foх News.

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"Надеюсь, что до этого не дойдет", — ответил Трамп, говоря о том, продолжит ли помогать Украине в случае победы на выборах.

Он добавил, что пока он может стать президентом, пройдет достаточно много времени, то есть более девяти месяцев. Это, мол, вечность для войны и политики.

В конце концов, бывший глава Белого дома в очередной раз отметил, что при его каденции РФ никогда бы не рискнула напасть на Украину.

"Они никогда бы не напали, будь я президентом… Если бы у нас был настоящий лидер, то никогда бы этого не сделал. Помните, он этого не делал в течение четырех лет и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает", — сказал Трамп.

Однако вопрос войны в Украине остается для политика "очень болезненным".

"Все эти люди жили бы, и все эти крупные города — знаете, эти старинные купола, вы не можете их заменить. Те золотые купола — они были прекрасны, им тысяча лет. Вы не можете заменить эту культуру... Это ужасная ситуация", — сказал Трамп.

Напомним, на днях в Конгрессе спрогнозировали действия Трампа в случае победы на выборах.

Сам Трамп, чтобы привлечь внимание избирателей, прибег к очередным манипуляциям. В этот раз он придумал историю о "записи" разговора с Зеленским.

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