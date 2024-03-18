Дональд Трамп вигадав перед виборцями історію про "запис" розмови з Зеленським — CNN

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

На нещодавньому виборчому мітингу в Огайо, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову звернувся до свого улюбленого стилю — вигадок та маніпуляцій, щоб привернути увагу своїх послідовників. В цьому разі він розповів про те, як перехитрив своїх політичних опонентів-демократів, оприлюднивши "запис" розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, який став ключовим аргументом під час процесу імпічменту проти нього.

Про це повідомляє видання CNN.

Читайте також:

Як Трамп збрехав про запис розмови із Зеленським

Виступаючи на суботньому передвиборчому мітингу в Огайо, Трамп заявив, що дозволив демократам робити "все більш дикі і дикі" заяви про те, що він сказав Зеленському, "а потім ми опублікували запис". Він навіть додав, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка, як він стверджує, "почула" цей запис, була розлючена через "обман" її союзників про сутність розмови.

"У що, чорт забирай, ви мене втягнули? Ви чули цей дзвінок? Він не робив нічого з цього!", – ці слова, за Трамповими словами, належали саме Пелосі.

Проте CNN підкреслює, що це лише вигадки. Ніякого запису розмови з Зеленським Трамп ніколи не оприлюднював. Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після прослуховування запису розмови, оскільки вона ніколи не чула запису цієї розмови. Усе, що Білий дім Трампа оприлюднив у вересні 2019 року, було лише письмовим переказом розмови, який більше підтверджував, ніж спростовував, основні аргументи прокурорів у справі про імпічмент.

Навіть підполковник армії у відставці Александр Віндман, який був одним із чиновників, що слухали розмову Трампа із Зеленським, будучи на той час головним експертом з питань України в Раді національної безпеки Білого дому, підтвердив, що жодного запису розмови не існує.

"Він бреше", – заявив Віндман у повідомленні для CNN.

Нагадаємо, що суд відмовився закривати справу Трампа про секретні документи.

Також ми писали про те, що Трамп вимагає повернення грошей від України, якщо США нададуть їх для війни проти РФ.