Дональд Трамп придумал перед избирателями историю о "записи" разговора с Зеленским — CNN

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

На недавнем избирательном митинге в Огайо бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова обратился к своему излюбленному стилю — выдумкам и манипуляциям, чтобы привлечь внимание своих последователей. В этом случае он рассказал о том, как перехитрил своих политических оппонентов-демократов, обнародовав "запись" разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, ставшим ключевым аргументом во время процесса импичмента против него.

Об этом сообщает издание CNN.

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Выступая на субботнем предвыборном митинге в Огайо, Трамп заявил, что позволил демократам делать "все более дикие и дикие" заявления о том, что он сказал Зеленскому, "а затем мы опубликовали запись". Он даже добавил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая, как он утверждает, "услышала" эту запись, была взбешена из-за "обмана" ее союзников о сущности разговора.

"Во что, черт возьми, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого!" — эти слова, как говорит Трамп, принадлежали именно Пелосе.

Однако CNN подчеркивает, что это только выдумки. Никакой записи разговора с Зеленским Трамп никогда не обнародовал. Пелоси не могла разозлиться на своих союзников после прослушивания записи разговора, поскольку она никогда не слышала записи этого разговора. Все, что Белый дом Трампа обнародовал в сентябре 2019 года, было лишь письменным изложением разговора, который больше подтверждал, чем опровергал основные аргументы прокуроров по делу об импичменте.

Даже подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, будучи в то время главным экспертом по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома, подтвердил, что никакой записи разговора не существует.

"Он лжет", — заявил Виндман в сообщении для CNN.

Напомним, что суд отказался закрывать дело Трампа о секретных документах.

Также мы писали о том, что Трамп требует возврата денег от Украины, если США предоставят их для войны против РФ.