Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Дональд Трамп придумал перед избирателями историю о "записи" разговора с Зеленским — CNN arrow

Дональд Трамп придумал перед избирателями историю о "записи" разговора с Зеленским — CNN

18 марта 2024 07:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Дональд Трамп придумал перед избирателями историю о "записи" разговора с Зеленским - CNN
Дональд Трамп. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На недавнем избирательном митинге в Огайо бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова обратился к своему излюбленному стилю — выдумкам и манипуляциям, чтобы привлечь внимание своих последователей. В этом случае он рассказал о том, как перехитрил своих политических оппонентов-демократов, обнародовав "запись" разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, ставшим ключевым аргументом во время процесса импичмента против него.

Об этом сообщает издание CNN.

Читайте также:

Как Трамп соврал о записи разговора с Зеленским

Выступая на субботнем предвыборном митинге в Огайо, Трамп заявил, что позволил демократам делать "все более дикие и дикие" заявления о том, что он сказал Зеленскому, "а затем мы опубликовали запись". Он даже добавил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая, как он утверждает, "услышала" эту запись, была взбешена из-за "обмана" ее союзников о сущности разговора.

"Во что, черт возьми, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого!" — эти слова, как говорит Трамп, принадлежали именно Пелосе.

Однако CNN подчеркивает, что это только выдумки. Никакой записи разговора с Зеленским Трамп никогда не обнародовал. Пелоси не могла разозлиться на своих союзников после прослушивания записи разговора, поскольку она никогда не слышала записи этого разговора. Все, что Белый дом Трампа обнародовал в сентябре 2019 года, было лишь письменным изложением разговора, который больше подтверждал, чем опровергал основные аргументы прокуроров по делу об импичменте.

Даже подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, будучи в то время главным экспертом по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома, подтвердил, что никакой записи разговора не существует.

"Он лжет", — заявил Виндман в сообщении для CNN.

Напомним, что суд отказался закрывать дело Трампа о секретных документах.

Также мы писали о том, что Трамп требует возврата денег от Украины, если США предоставят их для войны против РФ.

Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
фейки
Украина
Нэнси Пелоси

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство