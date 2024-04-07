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План Трампа по завершению войны в Украине — The Washington Post рассказали, в чем он заключается

7 апреля 2024 18:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
План Трампа по завершению войны в Украине — The Washington Post рассказали, в чем он заключается
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Соединенных Штатах Америки продолжаются президентские выборы, на которые баллотируется, в частности, бывший глава Белого Дома Дональд Трамп. Он неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит войну в Украине в сутки.

Однако в его плане есть нюанс, о чем узнало издание The Washington Post.

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План Трампа по завершению войны в Украине

Собеседники экс-президента рассказали, что он в приватном разговоре заявил о намерении прекратить войну России против Украины. Однако при этом будет оказано давление, чтобы Киев отказался от отдельных территорий.

План Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче оккупированного Крыма и Донбасса под контроль России.

Кандидат на пост главы Белого дома выразил мнение, что и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода". В то же время, он считает, что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

The Washington Post задали вопрос предвыборному штабу Трампа по этому поводу — там отказались прямо отвечать.

"Любые предположения относительно плана Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", — заявили в штабе.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах он не выведет страну из НАТО, пока европейские члены Альянса не начнут "честно" платить свои взносы.

Также мы писали, что Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о помощи Украине в случае победы на выборах.

США
Дональд Трамп
деоккупация Украины
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война в Украине
Россия

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