Трамп зробив скандальну заяву про НАТО — за яких умов він планує тримати США в альянсі

Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Кандидат у президенти Сполучених Штатів, Дональд Трамп, заявив, що у разі перемоги на виборах він не виведе країну з Північноатлантичного альянсу, поки європейські члени альянсу не почнуть "чесно" сплачувати свої внески. Він зазначив, що США відокремлює від "деяких проблем" у Європі океан.

Про це повідомляє видання DW.

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В інтерв'ю екс-главі партії Brexit Найджел Фараджу для телеканалу GB News, Дональд Трамп підтвердив свою відданість Альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" американською підтримкою.

"Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку витрат на оборону в НАТО і не повинні платити за інших", - наголосив Трамп.

Він висловив думку, що Північноатлантичний альянс є "важливішим" для країн Європи, ніж для самого Сполучених Штатів.

"Між нами та деякими проблемами у Європі лежить океан. Великий, красивий океан", — додав американський політик.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував надання Україні військової допомоги. Він заявив, що Київ повинен повернути гроші, якщо Штати нададуть їх.

Також ми писали про те, що федеральний суд США відхилив клопотання адвокатів колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про закриття кримінальної справи, що стосується незаконного заволодіння секретними паперами. Йдеться про певні "коробки з документами", які політик перевіз із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.