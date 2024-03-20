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Трамп сделал скандальное заявление о НАТО – при каких условиях он планирует держать США в альянсе

20 марта 2024 10:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Трамп сделал скандальное заявление о НАТО – при каких условиях он планирует держать США в альянсе
Дональд Трамп. Фото: AP Photo
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Кандидат в президенты Соединенных Штатов, Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он не выведет страну из Североатлантического альянса, пока европейские члены альянса не начнут "честно" платить свои взносы. Он отметил, что США отделяет от "некоторых проблем" в Европе океан.

Об этом сообщает издание DW.

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В интервью экс-главе партии Brexit Найджел Фараджу для телеканала GB News, Дональд Трамп подтвердил свою преданность Альянсу, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" американской поддержкой.

"Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю расходов на оборону в НАТО и не должны платить за других", — отметил Трамп.

Он выразил мнение, что Североатлантический альянс "важнее" для стран Европы, чем для самого Соединенных Штатов.

"Между нами и некоторыми проблемами в Европе лежит океан. Большой, красивый океан" , — добавил американский политик.

Напомним, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подверг критике предоставление Украине военной помощи. Он заявил, что Киев должен вернуть деньги, если Штаты предоставят их.

Также мы писали о том, что федеральный суд США отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о закрытии уголовного дела, касающегося незаконного завладения секретными бумагами. Речь идет об определенных "коробках с документами", которые политик перевез из Белого дома в свое имение в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

США
НАТО
Дональд Трамп
Европа

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