Кемерону не вдалося переконати Трампа розблокувати допомогу Україні, — The Guardian

Голова МЗС Британії Девід Кемерон. Фото: independent.co.uk

Міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону не вдалося переконати експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа дозволити Конгресу виділити військову допомогу Україні в розмірі 60 млрд доларів. Йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Майком Джонсоном.

Про це пише The Guardian.

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Під час вечері у маєтку Трампа у Флориді Кемерон закликав його визнати, що в інтересах США, аби очільник Кремля Володимир Путін не отримав "винагороду" за захоплення земель в Україні.

Він також наполягав на тому, що до липневого саміту НАТО у Вашингтоні будуть розроблені плани для кожного члена Альянсу, які дозволять досягти або перевищити цільовий показник витрат на оборону.

Голова МЗС Британії мав сподівання, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу та полегшить шлях до його зустрічі з Джонсоном.

Під час спільної пресконференції Кемерон і держсекретар США Ентоні Блінкен знову закликали Конгрес розблокувати надання допомоги.

Він наголосив, на тому, що здійснив візит до США не для того, щоб втручатися у внутрішню політику. Водночас голова МЗС відмовляється від "дипломатичної риторики", оскільки дуже емоційно ставиться до необхідності об'єднання США і Європи для захисту України від Росії.

"Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони?", — зауважив Кемерон.

Видання пише, що його аргументи "наштовхнулися" на боротьбу за владу всередині Республіканської партії — вони погрожують Джонсону відставкою, якщо він поставить пакет допомоги на голосування.

Згідно з заявою передвиборчого штабу Трампа, з Кемероном обговорювалися такі питання, як майбутні вибори в США і Великій Британії, політичні питання, пов’язані з Brexit, виконання країнами НАТО своїх зобов’язань щодо витрат на оборону і припинення війни в Україні.

Раніше Франція та Британія закликали спікера Джонсона якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги для України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна може програти війну з Росією, якщо Конгрес США затягуватиме допомогу для нашої держави.