Кэмерону не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине, — The Guardian

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Фото: independent.co.uk

Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону не удалось убедить экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрешить Конгрессу выделить военную помощь Украине в размере 60 млрд долларов. Ему даже не разрешили встретиться со спикером Майком Джонсоном.

Об этом пишет The Guardian.

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Во время ужина в имении Трампа во Флориде Кэмерон призвал его признать, что в интересах США, чтобы глава Кремля Владимир Путин не получил "вознаграждение" за захват земель в Украине.

Он также настаивал на том, что к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне будут разработаны планы каждого члена Альянса, которые позволят достичь или превысить целевой показатель расходов на оборону.

Глава МИД Британии надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса и облегчит путь к его встрече с Джонсоном.

Во время совместной пресс-конференции Кэмерон и госсекретарь США Энтони Блинкен снова призвали Конгресс разблокировать оказание помощи.

Он подчеркнул, что совершил визит в США не для того, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику. В то же время глава МИД отказывается от "дипломатической риторики", поскольку очень эмоционально относиться к необходимости объединения США и Европы для защиты Украины от России.

"Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы поступили, когда эта страна была захвачена диктатором, пытавшимся силой перекроить границы?", — заметил Кэмерон.

Издание пишет, что его аргументы "натолкнулись" на борьбу за власть внутри Республиканской партии — они угрожают Джонсону отставкой, если он поставит пакет помощи на голосование.

Согласно заявлению предвыборного штаба Трампа, с Кемероном обсуждались такие вопросы, как предстоящие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, выполнение странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращению войны в Украине.

Ранее Франция и Британия призвали спикера Джонсона как можно быстрее одобрить пакет военной помощи для Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина может проиграть войну с Россией, если Конгресс США будет затягивать помощь для нашего государства.