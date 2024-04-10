Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Кэмерону не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине, — The Guardian arrow

Кэмерону не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине, — The Guardian

10 апреля 2024 07:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кэмерону не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине, — The Guardian
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Фото: independent.co.uk
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону не удалось убедить экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрешить Конгрессу выделить военную помощь Украине в размере 60 млрд долларов. Ему даже не разрешили встретиться со спикером Майком Джонсоном.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Помощь США для Украины

Во время ужина в имении Трампа во Флориде Кэмерон призвал его признать, что в интересах США, чтобы глава Кремля Владимир Путин не получил "вознаграждение" за захват земель в Украине.

Он также настаивал на том, что к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне будут разработаны планы каждого члена Альянса, которые позволят достичь или превысить целевой показатель расходов на оборону.

Глава МИД Британии надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса и облегчит путь к его встрече с Джонсоном.

Во время совместной пресс-конференции Кэмерон и госсекретарь США Энтони Блинкен снова призвали Конгресс разблокировать оказание помощи.

Он подчеркнул, что совершил визит в США не для того, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику. В то же время глава МИД отказывается от "дипломатической риторики", поскольку очень эмоционально относиться к необходимости объединения США и Европы для защиты Украины от России.

"Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы поступили, когда эта страна была захвачена диктатором, пытавшимся силой перекроить границы?", — заметил Кэмерон.

Издание пишет, что его аргументы "натолкнулись" на борьбу за власть внутри Республиканской партии — они угрожают Джонсону отставкой, если он поставит пакет помощи на голосование.

Согласно заявлению предвыборного штаба Трампа, с Кемероном обсуждались такие вопросы, как предстоящие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, выполнение странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращению войны в Украине.

Ранее Франция и Британия призвали спикера Джонсона как можно быстрее одобрить пакет военной помощи для Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина может проиграть войну с Россией, если Конгресс США будет затягивать помощь для нашего государства.

США
Дональд Трамп
Конгресс
финансовая помощь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

27 марта 2024

11:14 В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа