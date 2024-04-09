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Глава МЗС Британії зустрінеться з Блінкеном, щоб обговорити Україну

9 квітня 2024 08:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Глава МЗС Британії зустрінеться з Блінкеном, щоб обговорити Україну
Глава МЗС Британії Девід Кемерон. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Глава міністерства заокрдонних справ Британії Девід Кемерон зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час візиту до Вашингтона у вівторок, 9 квітня. Вони обговорять військову допомогу Україні та будуть чинити тиск на конгресменів, аби вони швидше ухвалили рішення. 

Про це повідомляє Reuters

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Що відомо про зустріч

Кемерон планує зустрітись з Блінкеном під час свого візиту до США та змусити законодавців у Конгресі ухвалити пакет допомоги Україні. Крім того, посадовці також обговорять війну Ізраїлю та Гази.

Ще минулого тижня глава британського МЗС заявив, що також зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном і закликатиме його прийняти пакет військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів, який він затримував місяцями.

"Успіх України і невдача Путіна є життєво важливими для американської та європейської безпеки. Важливо продемонструвати президенту Росії, що агресія не окупається", — сказав Кемерон.

Він додав, що будь-які альтернативи та затягування із допомогою лише підштовхуватимуть Путіна до подальших спроб змінити європейські кордони силою, і була б чітко почута в Пекіні, Тегерані та Північній Кореї.

У Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна може програти війну з Росією, якщо Конгрес США затягуватиме допомогу для нашої держави. 

У Конгресі Сполучених Штатів знову відклали голосування за військову допомогу Україні, яке відбудеться не раніше середини квітня. За даними ЗМІ, спікер Майк Джонсон шукає способи, як зменшити опір з боку республіканських прихильників.

Зрештою, у Білому домі запевнили, що адміністрація США й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.

Великобританія
переговори
Ентоні Блінкен
військова допомога
війна в Україні

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