Глава МИД Британии встретится с Блинкеном, чтобы обсудить Украину

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Фото: Reuters

Глава министерства иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Вашингтон во вторник, 9 апреля. Они обсудят военную помощь Украине и будут оказывать давление на конгрессменов, чтобы они скорее приняли решение.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о встрече

Кэмерон планирует встретиться с Блинкеном во время своего визита в США и заставить законодателей в Конгрессе принять пакет помощи Украине. Кроме того, чиновники обсудят войну Израиля и Газы.

Еще на прошлой неделе глава британского МИД заявил, что также встретится со спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном и будет призывать его принять пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, который он задерживал месяцами.

"Успех Украины и неудача Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности. Важно продемонстрировать президенту России, что агрессия не окупается", — сказал Кэмерон.

Он добавил, что любые альтернативы и затягивания с помощью будут только подталкивать Путина к дальнейшим попыткам изменить европейские границы силой, и была бы четко услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее.

В Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Кэмерон встретится с лидерами Конгресса как республиканцев, так и демократов.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина может проиграть войну с Россией, если Конгресс США будет затягивать помощь для нашего государства.

В Конгрессе Соединенных Штатов снова отложили голосование за военную помощь Украине, которое состоится не раньше середины апреля. По данным СМИ, спикер Майк Джонсон ищет способы, как снизить сопротивление со стороны республиканских сторонников.

В конце концов, в Белом доме заверили, что администрация США и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.