Білий дім продовжить пошуки шляхів екстреної допомоги Україні, — Кірбі

Радник Білого дому США Джон Кірбі. Фото: REUTERS

Радник Білого дому Джон Кірбі запевнив, що адміністрація Сполучених Штатів Америки й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.

Про це повідомляє Укрінформ у середу, 3 квітня.

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Адміністрація США шукатиме шляхи допомоги Україні

"Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати 300 мільйонів доларів, щоби підтримати їх (українські сили. — Ред.) у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити", — зазначив Кірбі.

За його словами, досі в цій ситуації уряд США перебуває зі "зв’язаними руками". Речник Білого дому наголосив, що потрібен закон з додатковим фінансуванням.

У відповідь на питання про "дедлайн", після якого уряд розпочне додаткові заходи для підтримки України, Кірбі вказав, що цей кінцевий термін настав тоді, коли президент подав запит до Конгресу про пакет допомоги.

Нагадаємо, що ізраїльський військовий експерт Давид Шарп розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні. Своєю чергою член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні.

Також ми писали, що Білий дім закликав спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про підтримку України, який схвалено Сенатом. Відомо, що Джонсон вже довгий час тягне з ухваленням рішення щодо надання допомоги Києву.