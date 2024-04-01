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Білий дім закликав спікера Джонсона просувати схвалений Сенатом проєкт допомоги Україні

1 квітня 2024 23:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Білий дім закликав спікера Джонсона просувати схвалений Сенатом проєкт допомоги Україні
Спікер палати представників. Фото: Axios
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Білий дім закликав спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування документ про підтримку України, який схвалено Сенатом. Раніше Джонсон мав намір представити свою версію законопроєкта.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

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"Ми дуже чітко заявили. Ми вважаємо, що спікер має внести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, який, вочевидь, включає підтримку України, гуманітарну допомогу, підтримку Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону", — заявила Карін Жан-П'єр.

Жан-П'єр наголосила, що вона мала на увазі саме той проєкт допомоги Україні від США, який у лютому підтримали 70 сенаторів. Він передбачає понад 60 млрд доларів для України. Вона також переконана, що у разі винесення цього проєкту на голосування більшість представників обох партій підтримає його.

Окрім усього іншого, Жан-П'єр відмовилась робити оцінки щодо того, чи готовий президент США Джо Байден підписати варіант допомоги від республіканців, про який говорив спікер Джонсон.

Раніше ми розповідали, що представник Республіканської партії, член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Він має намір невдовзі винести на розгляд законодавців відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, що Джонсон тривалий час блокує виділення допомоги США для України. Він пообіцяв розблокувати це рішення, але назвав одну умову.

Джо Байден
США
фінансова допомога
Україна
Сенат

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