Спікер США Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу для України, але є нюанс

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: AP

Спікер Палати представників Майк Джонсон тривалий час блокує виділення допомоги Сполучених штатів Америки для України. Він пообіцяв розблокувати це рішення, але назвав одну умову.

Про це пише The Hill у четвер, 14 березня.

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За словами Джонсона, Палата представників підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді, аніж той, що вже схвалений Сенатом США.

Під час спілкування з журналістами він повідомив, що "працюватиме над згодою Палати представників" щодо рішення для підтримки України і розуміє важливість цього.

"Ніхто не хоче, щоб Владімір Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", — сказав він.

За словами сенаторів, проєкт може пропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків.

Також Джонсон обговорював створення інструменту, який дозволив би конфіскацію російських суверенних активів та передачу коштів від ліквідованого майна у фонд для підтримки України.

Раніше в Сенаті США почали збирати підписи, аби розглянути законопроєкт щодо фінансування національної безпеки без рішення спікера Майка Джонсона.

Також ми писали, що в Пентагоні розповіли про вміст нового пакету допомоги Україні від США, який передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння тощо. Вартість траншу оцінюють в 300 млн доларів США.