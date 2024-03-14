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Спікер США Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу для України, але є нюанс

14 березня 2024 14:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Спікер США Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу для України, але є нюанс
Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Спікер Палати представників Майк Джонсон тривалий час блокує виділення допомоги Сполучених штатів Америки для України. Він пообіцяв розблокувати це рішення, але назвав одну умову.

Про це пише The Hill у четвер, 14 березня.

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За словами Джонсона, Палата представників підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді, аніж той, що вже схвалений Сенатом США.

Під час спілкування з журналістами він повідомив, що "працюватиме над згодою Палати представників" щодо рішення для підтримки України і розуміє важливість цього.

"Ніхто не хоче, щоб Владімір Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", — сказав він.

За словами сенаторів, проєкт може пропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків. 

Також Джонсон обговорював створення інструменту, який дозволив би конфіскацію російських суверенних активів та передачу коштів від ліквідованого майна у фонд для підтримки України. 

Раніше в Сенаті США почали збирати підписи, аби розглянути законопроєкт щодо фінансування національної безпеки без рішення спікера Майка Джонсона. 

Також ми писали, що в Пентагоні розповіли про вміст нового пакету допомоги Україні від США, який передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння тощо. Вартість траншу оцінюють в 300 млн доларів США.

США
Конгрес
фінансова допомога
гроші
війна в Україні

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