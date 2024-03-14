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Спикер США Джонсон пообещал разблокировать помощь для Украины, но есть нюанс

14 марта 2024 14:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Спикер США Джонсон пообещал разблокировать помощь для Украины, но есть нюанс
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон долгое время блокирует выделение помощи Соединенных штатов Америки для Украины. Он пообещал разблокировать данное решение, но назвал одно условие.

Об этом пишет The Hill в четверг, 14 марта.

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По словам Джонсона, Палата представителей подготовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем тот, который уже одобрен Сенатом США.

Во время общения с журналистами он сообщил, что "будет работать над согласием Палаты представителей" по решению для поддержки Украины и понимает важность этого.

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится на Украине... и пойдет дальше в Европу… В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва", — сказал он.

По словам сенаторов, проект может предлагать поддержку в виде кредита или ленд-лиза по соображениям защиты интересов американских налогоплательщиков.

Также Джонсон обсуждал создание инструмента, который позволит конфискацию российских суверенных активов и передачу средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки Украины.

Ранее в Сенате США начали собирать подписи, чтобы рассмотреть законопроект о финансировании национальной безопасности без решения спикера Майка Джонсона.

Также мы писали, что в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине от США, который предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн долларов США.

США
Конгресс
финансовая помощь
деньги
война в Украине

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