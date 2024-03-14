Спикер США Джонсон пообещал разблокировать помощь для Украины, но есть нюанс

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: AP

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон долгое время блокирует выделение помощи Соединенных штатов Америки для Украины. Он пообещал разблокировать данное решение, но назвал одно условие.

Об этом пишет The Hill в четверг, 14 марта.

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По словам Джонсона, Палата представителей подготовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем тот, который уже одобрен Сенатом США.

Во время общения с журналистами он сообщил, что "будет работать над согласием Палаты представителей" по решению для поддержки Украины и понимает важность этого.

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится на Украине... и пойдет дальше в Европу… В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва", — сказал он.

По словам сенаторов, проект может предлагать поддержку в виде кредита или ленд-лиза по соображениям защиты интересов американских налогоплательщиков.

Также Джонсон обсуждал создание инструмента, который позволит конфискацию российских суверенных активов и передачу средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки Украины.

Ранее в Сенате США начали собирать подписи, чтобы рассмотреть законопроект о финансировании национальной безопасности без решения спикера Майка Джонсона.

Также мы писали, что в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине от США, который предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн долларов США.