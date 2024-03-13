У Конгресі США збирають підписи за допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

Засідання Конгресу США. Фото: REUTERS

Демократи в Палаті представників Сполучених Штатів Америки збирають підписи, щоб розглянути законопроєкт щодо фінансування національної безпеки без рішення спікера Майка Джонсона. Як відомо, цей документ також передбачає надання допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника конгресмена-демократа Джима Макговерна у вівторок, 12 березня.

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"Демократи Палати представників США почали збирати підписи у вівторок за потенційну спробу обійти спікера-республіканця Майка Джонсона та змусити палату голосувати за пакет в розмірі 95 млрд доларів з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню", — зазначає видання.

Таким чином, йдеться про рідкісну петицію, яка може бути надзвичайно важливим інструментом. Якщо її підтримають принаймні 218 членів Палати представників, це дозволить розпочати процедуру ухвалення законопроєкту щодо фінансування національної безпеки США на суму 95 млрд дол., який вже був ухвалений Сенатом.

Нагадаємо, що ймовірний збір підписів у Конгресі США на підтримку законопроєкту, який передбачає допомогу Україні та іншим союзникам в середу, 6 березня, анонсував конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік. За його словами, це відбудеться, якщо Джонсон не винесе проєкт на голосування.

Також ми писали, що в Пентагоні розповіли про вміст нового пакету допомоги Україні від США, який передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння тощо. Вартість траншу оцінюють в 300 млн дол. США.