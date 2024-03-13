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В Конгрессе США собирают подписи за помощь Украине в обход спикера Джонсона

13 марта 2024 06:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Конгрессе США собирают подписи за помощь Украине в обход спикера Джонсона
Заседание Конгресса в США. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Демократы в Палате представителей Соединенных Штатов Америки собирают подписи, чтобы рассмотреть законопроект о финансировании национальной безопасности без решения спикера Майка Джонсона. Как известно, этот документ также предусматривает предоставление помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя конгрессмена-демократа Джима Макговерна во вторник, 12 марта.

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"Демократы Палаты представителей США начали собирать подписи во вторник за потенциальную попытку обойти спикера-республиканца Майка Джонсона и заставить палату голосовать за пакет в размере 95 млрд долларов с помощью Украины, Израиля и Тайваня", — отмечает издание.

Таким образом, речь идет о редкой петиции, которая может быть чрезвычайно важным инструментом. Если ее поддержат как минимум 218 членов Палаты представителей, это позволит начать процедуру принятия законопроекта о финансировании национальной безопасности США на сумму 95 млрд долл., который уже был принят Сенатом.

Напомним, что вероятный сбор подписей в Конгрессе США в поддержку законопроекта, предусматривающего помощь Украине и другим союзникам в среду, 6 марта, анонсировал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик. По его словам, это произойдет, если Джонсон не вынесет проект на голосование.

Также мы писали, что в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине от США, предусматривающего ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн дол. США.

США
Конгресс
Украина
законопроект
помощь
война в Украине
війна

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