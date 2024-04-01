У Конгресі США запевнили, що спікер Джонсон шукає розв'язок питання з допомогою Україні

Спікер Конгресу США Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Представник Республіканської партії, член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Він має намір невдовзі винести на розгляд законодавців відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє в CNN у неділю, 31 березня.

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"Я дав спікеру кілька порад. Ми маємо стати в бойову позицію. І я був дуже задоволений тим, як спікер сприйняв цю пораду. Спікер хоче збільшити перелік перемог республіканців у Палаті представників, і нам слід почати це робити. Я радий, що спікер не повернувся до додаткової допомоги Україні, і гадаю, він прокладає найкращий шлях у цьому питанні, поки ми розмовляємо", — зазначив Гейтс.

За даними видання, від того, як Джонсон розв'яже питання з виділенням великого пакета фінансової допомоги Україні, залежить чи утримається він на посаді.

Підтримкою Гейтса та інших ультраправих спікер заручився після суперечки з ультраправою республіканкою Марджорі Тейлор Грін, яка була невдоволена тим, що Джонсон поставив на голосування двопартійний законопроєкт про бюджетні витрати. До речі, Гейтс не уточнив, як саме спікер здолає труднощі з питанням допомоги.

Однак видання зазначає, що Джонсон, усвідомлюючи загрозу втратити посаду, працював упродовж великодніх канікул над розв'язанням проблеми з фінансуванням України зі своїми помічниками.

Своєю чергою демократи заявили про свою підтримку Джонсона, якщо він просуне законопроєкт щодо України. Та якщо спікер наполягатиме на неприйнятних положеннях, зокрема щодо скорочення витрат чи нових міграційних обмеженнях, то ризикує лишитися без підтримки як демократів, так і правих республіканців, які виступають проти допомоги Україні.

Джонсон і допомога Україні

Нагадаємо, що Джонсон тривалий час блокує виділення допомоги США для України. Він пообіцяв розблокувати це рішення, але назвав одну умову.

Також ми повідомляли, що Джонсон має намір винести на голосування питання допомоги Україні одразу після великодніх канікул. Відомо, коли це станеться.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський розповів телефоном Майку Джонсону про ситуацію на полі бою, зокрема про посилення повітряного терору з боку російських окупантів. Також український лідер порушив питання допомоги Україні.