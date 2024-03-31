Стало відомо, коли спікер Палати представників винесе на голосування питання допомоги Україні

Майк Джонсон. Фото: dialog.ua

Стало відомо, що Майк Джонсон має намір винести на голосування питання допомоги Україні одразу після великодніх канікул. Відомо, що Палата представників повернеться до роботи 9 квітня.

Про це повідомив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер у неділю, 31 березня.

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Питання фінансування України

Спікер Палати представників Майк Джонсон має намір винести на обговорення питання про виділення коштів на допомогу Україні одразу після закінчення великодніх канікул.

Тернер зазначив, що це питання буде першочерговим у порядку денному після відновлення роботи Конгресу.

"Після того, як ми ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", — заявив Тернер.

Нагадаємо, що Конгрес США може проголосувати за пакет допомоги Україні в квітні, але є нюанс.

Також ми писали, що Джонсон тривалий час блокує виділення допомоги США для України. Він пообіцяв розблокувати це рішення, але назвав одну умову.