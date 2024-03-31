Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Стало відомо, коли спікер Палати представників винесе на голосування питання допомоги Україні arrow

Стало відомо, коли спікер Палати представників винесе на голосування питання допомоги Україні

31 березня 2024 23:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, коли спікер Палати представників винесе на голосування питання допомоги Україні
Майк Джонсон. Фото: dialog.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Стало відомо, що Майк Джонсон має намір винести на голосування питання допомоги Україні одразу після великодніх канікул. Відомо, що Палата представників повернеться до роботи 9 квітня.

Про це повідомив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер у неділю, 31 березня. 

Читайте також:

Питання фінансування України

Спікер Палати представників Майк Джонсон має намір винести на обговорення питання про виділення коштів на допомогу Україні одразу після закінчення великодніх канікул.

Тернер зазначив, що це питання буде першочерговим у порядку денному після відновлення роботи Конгресу.

"Після того, як ми ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", — заявив Тернер.

Нагадаємо, що Конгрес США може проголосувати за пакет допомоги Україні в квітні, але є нюанс.

Також ми писали, що Джонсон тривалий час блокує виділення допомоги США для України. Він пообіцяв розблокувати це рішення, але назвав одну умову.

США
фінансова допомога
військова допомога
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК