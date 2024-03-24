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Конгрес США може проголосувати за пакет допомоги Україні в квітні, але є нюанс

24 березня 2024 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Конгрес США може проголосувати за пакет допомоги Україні в квітні, але є нюанс
Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Конгресмен-республіканець, голова Комітету Палати представників Сполучених Штатів Америки в закордонних справах Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон пообіцяв винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після католицького Великодня 31 березня. Проте це стосується саме законопроєкту від республіканців з Палати представників, а не сенатського.

Про це Майкл Маккол розповів американському телеканалу CBS News, відео розмови оприлюднили на YouTube у неділю, 24 березня.

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Так, американський Конгрес може проголосувати за пакет допомоги Україні не раніше 9 квітня, якщо брати до уваги двотижневу перерву у роботі законодавців США. Однак, як зазначається, йдеться не про сенатський законопроєкт, якого так вимагають Білий дім та прихильники України у Конгресі.

За словами Маккола, він  має надію, що за законопроєкт проголосують якнайшвидше.

"Я думаю, що ситуація в Україні жахлива... якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, а потім програємо Путіну, щоб він захопив Україну і Молдову, Грузію, і кинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані — це зробить Сполучені Штати слабшими чи сильнішими? Я думаю, що слабшими", — наголосив посадовець.

Він додав, що Джонсон усвідомлює всю важливість питання національної безпеки та розуміє вагомість цього законопроєкту.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Ліндсі Гремом у понеділок, 18 березня. Разом з Гремом український лідер обговорив питання подальшої всебічної допомоги США для України.

Також ми писали, що Джонсон тривалий час блокує виділення допомоги США для України. Він пообіцяв розблокувати це рішення, але назвав одну умову.

США
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