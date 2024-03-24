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Конгресс США может проголосовать за пакет помощи Украине в апреле, но есть нюанс

24 марта 2024 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Конгресс США может проголосовать за пакет помощи Украине в апреле, но есть нюанс
Глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Конгрессмен-республиканец, глава Комитета Палаты представителей Соединенных Штатов Америки по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон пообещал вынести на голосование законопроект о помощи Украине после католической Пасхи 31 марта. Однако это касается именно законопроекта от республиканцев из Палаты представителей, а не сенатского.

Об этом Майкл Маккол рассказал американскому телеканалу CBS News, видео разговора обнародовали на YouTube в воскресенье, 24 марта.

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Так, американский Конгресс может проголосовать за пакет помощи Украине не ранее 9 апреля, если принимать во внимание двухнедельный перерыв в работе законодателей США. Однако, как говорится, речь не идет о сенатском законопроекте, которого так требуют Белый дом и сторонники Украины в Конгрессе.

По словам Маккола, он надеется, что за законопроект проголосуют как можно быстрее.

"Я думаю, что ситуация в Украине ужасная... если мы проигрываем в Украине, как в Афганистане, а затем проигрываем Путину, чтобы он захватил Украину и Молдову, Грузию, и бросим наших союзников, как мы это сделали в Афганистане — это сделает Соединенные Штаты слабее или сильнее? Я думаю, что слабее", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что Джонсон осознает всю важность вопроса национальной безопасности и понимает значимость этого законопроекта.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом в понедельник, 18 марта. Вместе с Грэмом украинский лидер обсудил вопрос о дальнейшей всесторонней помощи США для Украины.

Также мы писали, что Джонсон долго блокирует выделение помощи США для Украины. Он пообещал разблокировать данное решение, но назвал одно условие.

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